Veículo que transportava pá eólica tomba e gera engarrafamento na BR 222

Não houve feridos no acidente; trânsito no sentido Fortaleza-Caucaia pode ter congestionamentos de até três quilômetros

O tombamento de um veículo que transportava uma pá eólica na manhã da última segunda-feira, 6, tem gerado engarrafamentos no quilômetro (km) 18 da BR-222, que compreende o trecho entre as cidades de Fortaleza e Caucaia. O motorista conseguiu sair do automóvel sozinho e nenhum ferido foi registrado.

A pá eólica foi içada na manhã desta terça-feira, 7, enquanto o carro ainda deve ser removido da pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o atendimento necessitou de mais tempo devido ao aluguel dos equipamentos para a remoção da pá, que só foi realizado à noite. Devido à baixa luminosidade, a equipe decidiu esperar para iniciar o processo sob a luz solar.