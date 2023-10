Polícia Civil prende último suspeito de participar de homicídio em Caucaia

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com as apurações, a polícia representou pela prisão do homem, identificado como Anderson de Freitas Sousa, de 22 anos. Ele foi capturado no bairro Jandaiguaba nesta quarta-feira, 11. Conhecido como “Lorim”, Anderson recebeu voz de prisão em flagrante por resistência e falsa identidade.

Anderson foi encaminhado a uma unidade policial onde os mandados de prisão preventiva e em flagrante foram protocolados. O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Delegacia Metropolitana de Caucaia (NHPP/DMC) segue com as investigações para saber se o suspeito teve participação em outros crimes na região.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Caucaia: (85) 3101-3360