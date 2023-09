Temperaturas devem chegar a 38ºC no Ceará; veja previsão

Os municípios da Jaguaribana, do Sertão Central e Inhamuns, do Cariri, da Ibiapaba e do Litoral Norte são alguns dos que estão previstos para atingir a temperatura de 38ºC Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará pode atingir temperaturas de até 38 °C neste sábado, 23, segundo a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). De uma forma geral, o tempo continua estável para o fim de semana. Os municípios da Jaguaribana, do Sertão Central e Inhamúns, do Cariri, da Ibiapaba e do Litoral Norte são alguns dos que estão previstos para atingir a temperatura máxima de 38 °C. Em Fortaleza e na Região Metropolitana, a previsão é de máximas de até 33°C e mínimas em torno de 24 °C.

Onda de calor no Brasil: o que causa as altas temperaturas?

Uma bolha de calor ou cúpula de calor (em inglês, heat dome) ocorre com áreas de alta pressão que têm ar descendente. Isso comprime o ar no solo e através da compressão aquece a coluna de ar. Em suma, uma cúpula de calor é criada quando uma área de alta pressão permanece sobre a mesma área por dias ou até semanas, prendendo ar muito quente por baixo, como uma tampa em uma panela. A atual bolha de calor tem seu centro entre o Paraguai e o Centro-Oeste do Brasil. À medida que o sistema de alta pressão se instala em determinada região, o ar abaixo aquece a atmosfera e dissipa a cobertura de nuvens. O alto ângulo do sol de verão combinado com o céu claro ou de poucas nuvens aquece ainda mais o solo.

"Evidências de estudos sugerem que a mudança climática está aumentando a frequência de cúpulas de calor intensas, bombeando-as para mais alto na atmosfera, algo não muito diferente de adicionar mais ar quente a um balão de ar já aquecido", explica a MetSul. Como se proteger da onda de calor?

As recomendações dos especialistas em saúde enfatizam a importância de manter-se hidratado, o que ajuda o corpo a suar e manter uma temperatura corporal normal. Igualmente importante é usar roupas folgadas e leves. Vestir roupas em excesso ou roupas justas não permite que o corpo esfrie adequadamente.