Dois suspeitos de envolvimento com o crime organizado são presos em Caucaia

Dois homens suspeitos de integrar um grupo criminoso com atuação na cidade de Caucaia foram presos pela Polícia Civil, no último domingo, 17, e nesta segunda-feira, 18. A ofensiva acontece no âmbito da Operação Profilaxia V, coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Ailton Ferreira Cruz foi encontrado no bairro Itambé. Contra ele, constava um mandado de prisão preventiva pelo crime de integrar organização criminosa com os agravantes do uso de arma de fogo e participação de adolescentes; além de associação para o tráfico de drogas com agravantes pelo uso de arma de fogo, com participação de adolescentes e financiamento para o tráfico de drogas.