Caucaia: mulher é arrastada e morta a tiros em via pública

O POVO apurou com fontes policiais que a vítima, identificada como Jéssica, mudou-se de Caucaia para um bairro de Fortaleza e havia retonado ao município recentemente. Criminosos invadiram a residência da mulher e a arrastaram para a via pública, onde foi morta com os disparos.

Uma mulher de 31 anos foi arrastada e morta a tiros em via pública , no bairro Campo Grande, em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime aconteceu na última terça-feira, 12.

Em nota, a SSPDS informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram as informações que subsidiarão as investigações. O caso será investigado pela Delegacia Metropolitana de Caucaia, unidade da PC-CE responsável pela área.