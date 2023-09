Feriado tem tentativas de homicídios múltiplos em Fortaleza e Itaitinga

Em Itaitinga, um adulto foi morto e uma menina de 12 anos foi baleada. Em Fortaleza, quatros pessoas foram baleadas e uma morreu no José Walter. Ambos os casos ocorreram no feriado de 7 de setembro

Fortaleza e Região Metropolitana tiveram dois registros de violência extrema nesta quinta-feira, no feriado de 7 de setembro. Na Capital, quatro pessoas foram baleadas e uma delas morreu na avenida C com a avenida I no bairro Conjunto Prefeito José Walter. Já em Itaitinga, um adulto foi morto e uma menina de 12 anos foi baleada.

O caso em Fortaleza foi registrado no feriado desta quinta-feira, 7, e considerado uma tentativa de chacina, por envolver múltiplas vítimas. Foi visto intenso movimento em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nas proximidades da ocorrência. As informações foram confirmadas com fontes da Polícia Militar.

Uma das vítimas morrreu durante o atendimento médico. Entre os outros três sobreviventes, um estava em estado grave e duas pessoas seguem sem risco de morte. Não há informações sobre as vítimas ou as circunstâncias do crime.