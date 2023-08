Trio é preso após coquetel molotov ser arremessado contra casa em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Crime foi praticado durante conflito entre organizações criminosas na Barra do Ceará

Na decisão da audiência de custódia a que foram submetidos nesta quarta-feira, 30, é afirmado que o explosivo atingiu o telhado da casa, “expondo seus moradores a risco de vida, inclusive crianças”. Este foi um dos motivos que levou a juíza Flávia Setúbal de Sousa Duarte a decretar a prisão preventiva do trio.

Lucas Vitor de Lima, Francisco Alerrandro Soares de Sousa e Israel Félix dos Nascimento foram presos na rua Santa Isabel. Com eles, a Polícia Militar apreendeu, entre outros objetos, uma espingarda calibre 44, uma arma artesanal calibre 12, carregadores de pistola, munição e 10 coquetéis molotov.

Três homens foram presos em flagrante nessa terça-feira, 29, suspeitos de participarem de um confronto entre facções criminosas no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Na ação, o trio teria efetuado disparos de armas de fogo e até arremessado um coquetel molotov contra uma casa.

A magistrada ainda determinou que fossem enviados ofícios à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) para que fossem apuradas denúncias de agressão por parte dos PM que efetuaram as prisões.

A Barra do Ceará tem sofrido nos últimos dias por um conflito entre facções rivais, com diversos relatos de ocorrências de tiroteio na região. Nesta quarta-feira, 30, um homem foi morto dentro de uma barbearia localizada em frente ao 33º Distrito Policial (33º DP), na Barra do Ceará. Dois homens foram presos suspeitos de praticar o crime.