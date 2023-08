Homem é preso após matar cachorro a pauladas na região do Cariri

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante no município Crato, na região do Cariri, acusado de matar um cachorro a pauladas. O caso ocorreu na noite deste domingo, 27, no bairro Muriti. O suspeito foi capturado pelo Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) após um boletim de ocorrência ser registrado por uma ativista da causa animal. O POVO optou por não divulgar imagens relacionadas ao crime por conta do alto teor de violência.

Segundo a Polícia Militar (PMCE), uma equipe se dirigiu até o local da ocorrência e localizou o animal morto e a arma usada no crime. Após isso, os policiais foram até a residência do suspeito e o prenderam. “A composição localizou o animal morto e o material que teria sido usado no crime, um pedaço de madeira. Diante disso, os policiais do BPMA realizaram diligência para identificar e capturar o suspeito”, informou em nota.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o suspeito já tinha passagem pela polícia pelos crimes de violência doméstica, injúria e ameaça. Além da prisão, um pássaro silvestre foi capturado na residência do suspeito. Agora, o homem deve responder por maus tratos a animais e criação ilegal de animais silvestres.