Moradores de Caucaia reclamam que vegetação fez Lagoa do Tabapuá "sumir"

Sem grandes restauração há anos, moradores de Caucaia reclamam que Lagoa do Tabapuá está com área de lazer e corpo d'água em estado de abandono

Quem frequenta o entorno da Lagoa do Tabapuá, no município de Caucaia, às margens da BR-222, coleciona reclamações sobre a infraestrutura do local. Sem grandes restaurações há anos, a população alega que a área, antes destinada ao lazer, hoje está em estado de abandono. Já o corpo d'água, que costumava ser bastante frequentado por pescadores, vendedores e visitantes, está escondido em meio aos aguapés.

O aposentado Benedito Antônio da Rocha, 64, frequentemente faz caminhada na região. Segundo ele, há alguns anos a Lagoa era conservada mas, desde a última revitalização em 2021, o local não recebe cuidados maiores. “Antes, a Lagoa era mais limpinha porque faziam a limpeza pelo menos três vezes por ano. Agora, parece abandonado”, pontua o aposentado.

Moradores apontam que Lagoa em Caucaia está há meses sem restauro Crédito: FÁBIO LIMA

Ele ainda se queixa da situação do espaço público no entorno. “Eu lembro que a gente vinha almoçar nos quiosques que tinha [no entorno da Lagoa]; descíamos e tomávamos banho. Hoje, como a pessoa vai descer, se está cheio de mato?”, reclama Benedito .

O funcionário público Jackson Cruz, 67, também se queixa da atual situação da Lagoa. “Hoje quase não dá para ver a água, porque essa vegetação aquática já tomou conta de tudo. Quando conseguimos ver, dá até para perceber peixes boiando. Os pescadores já nem vem por que não tem condição de jogar uma tarrafa aqui ou um anzol”, pontua.

O professor e coordenador da Pós-Graduação em Engenharia Civil/Recursos Hídricos, Saneamento Ambiental e Geotecnia da Universidade Federal do Ceará (UFC), José Capelo Neto, explica que o surgimento abundante de vegetação aquática na Lagoa do Tabapuá, bem como em outros corpos d’água de Fortaleza e região, faz parte de um processo chamado de Eutrofização.

“Naturalmente os corpos hídricos que ficam parados (como lagoas e açudes) têm como tendência um processo chamado eutrofização natural, quando há um enriquecimento com nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio. Esse processo acontece muito lentamente, ao longo dos séculos. Assim, os corpos hídricos vão ficando produtivos, ou seja, as plantas vão encontrando recursos para se desenvolverem mais rapidamente”, explica o especialista.

De acordo com José Capelo Neto, contudo, a urbanização e a ação humana aceleram esse processo, causando a Eutrofização Artificial. “É o esgoto industrial e doméstico não tratado lançado, algumas atividades agrícolas, tem gente que também lava roupa, carros e animais no local”, pontua.

Segundo ele, a lagoa se encontra numa área baixa, para onde a chuva escoa e arrasta nutrientes, mas também muitos poluentes - como metais pesados e outras substâncias não biodegradáveis. Dessa forma, além do crescimento abundante de plantas, a fauna local, incluindo os peixes, acabam sofrendo com a interferência humana.

Revitalização da Lagoa do Tabapuá

Para o especialista em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, José Capelo Neto, a primeira coisa que deve ser feita para retomar a qualidade da água da Lagoa do Tabapuá é a remoção da vegetação.

“Essa é uma ação paliativa, para evitar que esse corpo d'água se prejudique mais. Assim, depois de limparmos essa lagoa, que ela não volte a sujar. Então é fundamental a tentativa de saneamento da bacia hidrográfica. É a verificação se não tem esgoto bruto entrando, se estão respeitando as margens e a área de preservação no entorno”, conclui o professor UFC.

Lagoa do Tabapuá: infraestrutura sem reparos

Situação da Lagoa do Tabapuá. Crédito: FÁBIO LIMA

Acostumado a frequentar o local de três a quatro dias na semana para praticar exercícios, o servidor público Jackson Cruz ainda alega se sentir frustrado com o descaso quanto ao espaço de lazer no entorno da Lagoa do Tabapuá. “Um aparelho público desse, dentro de pouco tempo, ser destruído dessa forma. O pessoal desordeiro aqui faz o que quiser. Eu ando aqui com frequência e não vejo viaturas policiais”, pontua.

Em 2021, o entorno da Lagoa do Tabapuá recebeu sua última grande revitalização. Na época, além do paisagismo, foram realizadas obras para a instalação e restauração de itens como pista de skate, restaurantes, playground, areninha, arena de vôlei, academia ao ar livre, dentre outros. Atualmente, contudo, a infraestrutura apresenta estado desgastado.

Em resposta ao O POVO, a Secretaria de Patrimônio e Transporte (SPT) de Caucaia declarou que já deu início à limpeza manual da Lagoa, às margens da Br-222, local onde as máquinas não podem atuar. Segundo a pasta, diariamente têm sido retiradas cerca de três carradas, uma média de 10 a 12 toneladas de resíduos.

Já a Secretaria de Infraestrutura do município (Seinfra) informou que a praça da Lagoa do Tabapuá está sob júdice, já que a empresa responsável pela obra não concluiu o projeto licitado junto à gestão municipal.

Ainda segundo a Seinfra, no último dia 23 de junho foi feita uma vistoria pelo Perito do Juízo. Até que haja uma decisão da justiça, a Prefeitura alegou ficar impedida de realizar qualquer tipo de intervenção ou melhoria no local. A Seinfra aguarda a decisão judicial a fim de entregar à população um novo equipamento com a maior celeridade possível.

Já sobre a criminalidade no local, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o policiamento ostensivo no bairro é realizado, diuturnamente, por meio de equipes do 12º Batalhão do Policiamento Ostensivo Geral (POG) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A pasta frisa que as ações na região são reforçadas por equipes de motopatrulhamento e da Força Tática (FT) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) da PMCE, que intensificam a segurança na área. Diligências seguem no intuito de identificar e capturar suspeitos.