53 animais silvestres reabilitados são soltos em Caucaia

Animais foram resgatados e estavam sob os cuidados do Ibama

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), soltaram 53 animais silvestres reabilitados em uma área de preservação ambiental, nessa segunda-feira, 7, em Caucaia.

A ação realizou a soltura de uma jiboia, um gaudério, um muçuã, um socó-boi, dois gaviões-carijó, três golinhos, cinco galos-da-campina, seis bigodinhos, nove coleiros-cabeça-preta-do-peito amarelo e 24 canários-da-terra.

Os animais estavam sob os cuidados do Ibama, responsável por apreensões, resgates e devoluções voluntárias, para a gestão compartilhada da fauna silvestre.

53 animais silvestres reabilitados foram soltos em uma área de preservação ambiental em Caucaia Crédito: Divulgação/Semace

Os criadores irregulares de animais silvestres podem ser multados e ter os animais apreendidos em caso de fiscalizações. Para regularizar, os interessados devem entrar em contato com a Superintendência, apresentando a documentação necessária.