Projeto social oferece aulas de kitesurfe gratuitas para crianças e adolescentes no Cumbuco

Crianças e adolescentes socialmente vulneráveis que vivem na praia do Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, estão sendo contempladas com aulas gratuitas de kitesurfe, oferecidas pelo Projeto Kitesurf Integra. Para participar da ação, é necessário ter entre 8 e 16 anos e a situação escolar regularizada.

A coordenadora da iniciativa, Caroline Teles, diz que o objetivo é dar oportunidade a crianças e adolescentes dessas localidades possam aprender o kitesurf, já que ele é um esporte de difícil acesso por conta do valor alto de seus equipamentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O Ceará é considerado a meca mundial do kitesurfe e atrai atletas do mundo inteiro que vêm desfrutar das condições naturais do nosso litoral, principalmente do Cumbuco. Por outro lado, a maior parte das crianças da região nunca teve acesso ao esporte. Aqui, disponibilizamos material e equipamentos de ponta, e também profissionais capacitados para garantir o suporte e a segurança durante as aulas”, comenta a educadora física.