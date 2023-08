Homem se passa por mulher para obter imagens íntimas de adolescente em Caucaia

Ele chegou a marcar um encontro com a jovem. Os policiais, que foram acionados após registro de Boletim de Ocorrência (BO), foram até o local marcado e fizeram a detenção.

O suspeito, então, pediu imagens do corpo da adolescente para “validar” se seria possível que ela fosse contratada. De posse das imagens, começou a extorquir a vítima.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), responsável pela detenção, o homem abordou a jovem pelas redes sociais fingindo ser proprietária de uma clínica de bronzeamento. Ele teria oferecido a jovem uma vaga de emprego para que trabalhasse como modelo da clínica.

Um homem, de 42 anos, foi preso nessa segunda-feira, 7, suspeito de ter se passado por uma mulher para obter imagens íntimas e extorquir uma adolescente de 15 anos. A captura aconteceu no bairro Jurema, em Caucaia .

A Polícia Civil não divulga a identidade do suspeito a fim de preservar a vítima.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

18º Distrito Policial: (85) 3294 7884