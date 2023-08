Homem que andava com quantia de cocaína e maconha é preso em Caucaia

Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante em ação realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nessa segunda-feira, 31. O suspeito foi encontrado com 59 trouxinhas de cocaína, 19 de maconha, uma quantidade de dinheiro e três aparelhos celulares. A detenção foi realizada no bairro Marechal Rondon, em Caucaia.

O suspeito foi identificado por agentes da Força Tática do 12º Batalhão na hora que uma diligência estava sendo realizada no cruzamento da rua Ponte Nova com a rua Ponte Negra. O homem saia de um imóvel com marcas de tiro em uma das pernas quando foi interceptado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os policiais identificaram que o suspeito já tinha uma extensa lista de antecedentes criminais — a lista conta com tráfico e associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e crime contra a administração pública. Os entorpecentes em posse do detido estavam prontos para serem comercializados.

No dia 8 de julho, o suspeito também participou de um duplo homicídio em Caucaia. Na ocasião, dois irmãos foram vitimados.

Após passar por uma unidade de saúde a fim de passar por procedimentos necessários devidos ao tiro sofrido, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia — lá, ele foi autuado, em flagrante, por tráfico e associação para o tráfico de drogas.