Corpo é encontrado boiando na Praia do Icaraí, em Caucaia

O corpo de um homem, ainda não identificado formalmente, foi encontrado boiando na Praia do Icaraí, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza), na tarde deste domingo, 30. Testemunhas afirmaram que o cadáver tinha marcas de disparos de arma de fogo. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) limitou-se a informar que a vítima tinha "sinais de violência".

O corpo foi levado para a faixa de areia por equipes do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar e a Perícia Forense também foram acionadas para a ocorrência. A SSPDS informou que as investigações ficarão a cargo do 22º Distrito Policial (DP), unidade que cobre a região.

Confira na íntegra nota da SSPDS sobre o caso:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas, neste domingo (30), para atenderem a uma ocorrência de achado de cadáver no município de Caucaia - Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) da Região Metropolitana de Fortaleza.

Na ocasião, o corpo de um homem, ainda não identificado formalmente, foi localizado na faixa litorânea do Icaraí, com sinais de violência. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para o local. As investigações ficarão a cargo do 22º Distrito Policial (DP), unidade que cobre a região.

*Denúncias*

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser feitas pelo telefone (85) 3318-1449, do 22º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.