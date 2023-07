Três homens são presos por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas em Caucaia

Os policiais militares confiscaram com eles dois revólveres calibre 38, 35 gramas de cocaína, 17 gramas de crack e 12 gramas de maconha

Três homens foram presos em flagrante em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, por porte de arma de fogo e tráfico de drogas nesta sexta-feira, 28. Com eles, foram confiscados dois revólveres calibre 38, 29 munições, 35 gramas de cocaína, 17 gramas de crack e 12 gramas de maconha.

Os suspeitos, identificados como Francisco Genário Gomes dos Santos, de 48 anos, com ficha por furto qualificado; Juan Pablo dos Santos Moreira, de 19 anos, com ficha por crime contra a administração pública; e Daniel Cavalcante de Lima, de 19 anos, foram avistados por agentes da Força Tática do 12º Batalhão da Polícia Militar em atividade suspeita.

Mesmo com a tentativa de se esconderem, os três foram abordados pelos policiais. Eles foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

