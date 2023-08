Investigado por matar irmãos de 15 e 22 anos é preso após trocar tiros com a PM

Um dos investigados pela morte de dois irmãos, Davi e Daniel Carneiro, de 15 e 22 anos, foi preso nessa segunda-feira, 31, após trocar tiros com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. As informações foram apuradas pelo O POVO com fonte ligada à Segurança Pública.

João Paulo de Sousa Silva é investigado pelo duplo homicídio dos irmãos também em Caucaia. As vítimas estavam a caminho da casa da avó para um almoço em família, no último dia 8 de julho.

O homem fo preso com dinheiro em espécie e drogas, de acordo com nota da PMCE. Ele foi baleado na troca de tiros com policiais militares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine