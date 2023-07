Menina de quatro anos é resgatada após afogamento na Lagoa do Cauípe

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará resgatou uma menina de quatro anos de idade de um afogamento na Lagoa do Cauípe, na Caucaia. O fato foi registrado por volta das 9h20 deste domingo, 9.

De acordo com a corporação, a vítima estava no grau seis de afogamento, quando há parada cardiorrespiratória.



Para o resgate da criança, que estava acompanhada pela tia, inicialmente foi chamada uma ambulância UTI e, em seguida, um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.



Não há informações sobre o estado de saúde da menina.