Dois jovens são mortos a tiros no Marechal Rondon, em Caucaia

Dois jovens foram mortos a tiros na tarde deste sábado, 8, no bairro Marechal Rondon, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). As vítimas, ambas do sexo masculino, ainda não foram identificadas formalmente.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia investiga o caso.

Estatísticas da Violência em Caucaia

Até o início do mês, 101 homicídios haviam sido registrados em Caucaia, conforme dados da SSPDS. É um aumento de 15,16% em relação aos 84 assassinatos no mesmo período do ano passado no Município. Como O POVO mostrou na semana, os homicídios aumentaram 11,5% neste semestre nos municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza.

Duplo homicídio em Pacatuba

Este foi, pelo menos, o segundo duplo homicídio registrado em dois dias na Grande Fortaleza. Na noite de sexta-feira, 7, dois homens foram mortos a tiros dentro de uma barbearia em Pacatuba. Também neste caso ainda não houve presos até a publicação desta matéria.