Caucaia: vítima de roubo reage a assalto com cadeira e criminosos fogem

No bairro Marechal Rondon, em Caucaia, imagens de câmeras de segurança flagraram um roubo a um estabelecimento comercial. Na ocasião, as vítimas tentaram se defender da ação criminosa com uma cadeira. Os criminosos fugiram após a vítima reagir ao assalto usando a cadeira. Ação aconteceu no último domingo, 25, e é investigada pela Polícia Civil.



Leia: Rolo de macarrão, chinela quebrada e até frango abatido; relembre ações inusitadas durante roubos no Ceará

Vídeo recebido pelo O POVO mostra três indivíduos em uma motocicleta, um deles permanece pilotando e os outros dois desembarcam do veículo. Neste momento, um deles subtrai o aparelho celular da vítima e a outra pessoa abordada pega a cadeira para jogar nos criminosos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos homens estaria armado. No entanto, não há informação se a arma de fogo é real. No vídeo, é possível ver uma mulher saindo do comércio assustada com a situação. No momento da ação criminosa, um cachorro também corre em direção aos criminosos.



O POVO solicitou as informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o órgão informou que apura o caso de tentativa de roubo ocorrido no último domingo, 25.

A Polícia Civil orienta que seja feito Boletim de Ocorrência (B.O) de forma eletrônica ou presencial no 18º Distrito Policial, que cobre a área.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

18º DP: (85) 3294-7884