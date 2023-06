Justiça da França manda repatriar mais 45 fósseis do Cariri

Repórter do OP+

Catalina Leite Repórter do OP+

A Justiça da França determinou a repatriação de mais 45 fósseis provenientes do Cariri. A informação é de Allysson Pinheiros, diretor do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens (MPPCN), em evento de apresentação do Ubirajara jubatus em Crato.

EXPLORE o universo dos fósseis do Brasil e do mundo no especial Mundo dos Fósseis

Com essa nova leva de fósseis, a França está obrigada judicialmente a devolver 1.043 fósseis do Cariri. Há dois anos, a justiça francesa já tinha exigido o retorno de 998 materiais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Itamaraty está diretamente envolvido nos pedidos de repatriação desses fósseis. Ao O POVO, Allysson explicou que as tratativas seguem para a chegada oficial dos materiais ao País.

Fósseis caririenses na França

Em 2017, foi identificado um esquema de tráfico internacional de fósseis envolvendo o Cariri, os Estados Unidos e a França. Pelo menos mil fósseis, oriundos da Bacia do Araripe, foram descobertos em um depósito clandestino em território francês. publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são proibidas.

A descoberta de 46 fósseis da região do Cariri foi feita após a denúncia da paleontóloga Taissa Rodrigues de um fóssil a venda na internet por US$ 248,9 mil. O caso motivou o Ministério Público a fazer um pedido de busca e apreensão na sede da empresa francesa Geofossiles.