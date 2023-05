Homem é morto e duas mulheres são baleadas no Cras de Caucaia

Um homem foi morto e duas mulheres foram baleadas no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso foi registrado nesta quinta-feira, 18.

O POVO apurou, com testemunhas, que o homem morreu no local e as duas mulheres foram levadas ao Hospital Municipal da Caucaia e, em seguida, encaminhadas ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

Uma das vítimas, que buscava atendimento no local, teria passado por duas cirurgias. Testemunhas também informaram que o homem estava no local buscando atendimento com a esposa e o filho, um bebê.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem baleado tentou fugir dos suspeitos em direção a um prédio, mas não resistiu aos ferimentos dos tiros.

Segundo a Prefeitura de Caucaia, o local foi fechado e não terá expediente até o fim do dia. O serviço também não funcionará nesta sexta-feira, 19.