Suspeito de integrar organização criminosa é preso no Eusébio

Um mandado de prisão temporária contra um homem de 25 anos foi cumprido pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PMCE) neste domingo, 7, no município do Eusébio. A ação está englobada na operação “Conexão”.

De acordo com a polícia, o suspeito capturado é investigado pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa.

Iniciada na última quarta-feira, 3, a operação “Conexão” realizou a prisão de nove suspeitos localizados em diferentes bairros de Fortaleza e em Caucaia. Junto com os detidos, os agentes apreenderam drogas e munições. O objetivo da diligência é combater um grupo criminoso instalado nas duas cidades.

As ações da operação são coordenadas pela Delegacia Metropolitana de Caucaia.