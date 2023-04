Homem foragido é preso ao tentar se esconder em matagal em Caucaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite dessa segunda-feira, 24, um homem que estava foragido e tentava se esconder em um matagal no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a PRF, os agentes realizavam uma fiscalização na BR-020, no km 401, e abordaram um pedestre de 32 anos que tentava se esconder em um matagal da região.

Após consulta no sistema, os policiais verificaram que o homem era procurado pelo crime de roubo, com mandado de prisão em aberto originário da Comarca de Umirim, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Além do crime especificado, o homem tinha antecedentes criminais pelos crimes de ameaça, porte ilegal de arma, invasão de domicílio, resistência e corrupção de menores.

O caso foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia. O nome do suspeito não foi divulgado pela PRF.

