Média de chuvas no Ceará desta quinta-feira, 27, se iguala ao dia mais chuvoso do ano

Nesta quinta-feira, 27, o Ceará registrou chuvas com média de 31 mm, igualando-se ao dia 27 de março, o dia mais chuvoso do ano no Estado. De acordo com o monitoramento feito pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), aproximadamente 150 municípios registraram precipitações.

Até o momento, o mês de abril registrou 163,8 mm de chuvas, o que representa 12,9% a menos que a média normal, que é de 188 mm. Nas últimas 24 horas, a maior chuva foi registrada na cidade de Meruoca, a 263.8 km de Fortaleza, com 189 mm, seguida de São Gonçalo do Amarante, com 180,4 mm; Maranguape, com 165 mm e Moraújo, com 137 mm.

De janeiro a abril deste ano, o Ceará registrou um total de 690,3 mm de chuvas, 13,5% a mais que a média registrada, que é de 608,8 mm.

Previsão do Tempo

Até o sábado, 29, todas as macrorregiões apresentam condições de chuva, com os maiores acumulados estimados para o centro-norte do Ceará. As chuvas estão associadas à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e ao avanço das áreas de instabilidades oriundas do leste do Nordeste.

Com isso, a previsão fica da seguinte forma

Sexta-feira, 28/04

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas em todas as macrorregiões. Com previsão de chuvas nos períodos:

Madrugada - Cariri, Sertão Central e Inhamuns, faixa litorânea e Maciço de Baturité

Manhã - Faixa Litorânea

Tarde - Todas as macrorregiões

Noite - Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Cariri

Sábado, 29/04

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.Com previsão de chuvas nos períodos:

Madrugada - Cariri, Sertão Central e Inhamuns, faixa litorânea e Maciço de Baturité

Manhã - Faixa Litorânea

Tarde - Todas as macrorregiões

Noite - Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Cariri



