Pedra Branca: prefeitura alerta moradores sobre risco de rompimento de açude

Após fortes chuvas em Pedra Branca, no interior do Ceará, a prefeitura do município alertou os moradores sobre a possibilidade de rompimento do Açude do Povo, próximo à sede. Em vídeo nas redes sociais, o prefeito Matheus Góis pediu que a população do entorno saísse de casa na noite de quarta-feira, 5.

Uma escola e uma creche foram disponibilizadas pela prefeitura para aqueles que não tinham outro local para ir. Durante a manhã desta quinta-feira, 6, a Defesa Civil municipal fez uma visita e permitiu a volta das famílias às suas casas.



O açude está cheio e, caso receba mais água e transborde, é possível que casas próximas sejam prejudicadas.

“A Prefeitura está atenta a essa situação e tem uma logística para que as pessoas não fiquem desabrigadas. O trabalho tem sido preventivo para não gerar maiores prejuízos às pessoas”, afirmou a prefeitura por meio da assessoria de imprensa.

A Prefeitura de Pedra Branca disponibilizou um telefone da Defesa Civil municipal para casos de enchentes, alagamentos, desmoronamentos ou outras tragédias relacionadas às chuvas: (88) 99941 3216.



