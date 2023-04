Avó e netas de 2 e 7 anos são envenenadas; ex-companheiro da mulher é preso

Uma mulher de 48 anos e as netas dela, de 2 e 7 anos de idade, foram envenenadas no último domingo, 22. O homem teria colocado medicamentos de uso controlado no lanche, uma pizza com suco. O suspeito foi preso em flagrante no domingo, 22. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme o órgão, o homem possui antecedente por lesão corporal e roubo de veículo. A vítima, de 48 anos, é ex-namorada dele. Já as crianças são netas dela. Depois de ingerir o suco, todos passaram mal e foram socorridos. A prisão do suspeito foi convertida em preventiva.

As investigações do caso, que é tratado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio e tentativa de duplo-homicídio, estão com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

A prisão do homem, em flagrante, foi homologada e convertida em preventiva. O nome do suspeito é Jonas Fernandes Sousa.



As vítimas foram conduzidas ao Instituto Doutor José Frota (IJF). Uma das crianças foi, inclusive, para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

