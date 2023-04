Homem e mulher casados são encontrados mortos em Caucaia

Um homem de 37 e uma mulher de 31 anos foram encontrados mortos em via pública no bairro Capuan, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na última quinta-feira, 20. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) confirmou a informação.



De acordo com o órgão, o caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Caucaia. A mulher possuía antecedente criminal por periclitação da vida ou saúde — quando a pessoa expõe a vida ou a saúde de outra pessoa a perigo direto e iminente. A SSPDS não divulgou os nomes das vítimas e não apontou se o antecedente tem relação com o crime da qual ela foi vítima.

O POVO apurou que a vítima do sexo masculino é identificada como Mardônio e a mulher era chamada Moni Monte.

