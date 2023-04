Empresário morre após salvar o próprio filho de afogamento em praia cearense

Repórter Anuário do Ceará

O turista piauiense José Moura Luz Júnior morreu afogado neste domingo, 23, na Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Grande Fortaleza, após salvar o filho do afogamento. O empresário era natural de Picos, no Piauí.

A Prefeitura de Picos lamentou a morte de José Moura, conhecido como Júnior Luz. Em postagem no Instagram, o perfil oficial do Executivo local escreveu: “A Prefeitura Municipal de Picos lamenta profundamente o falecimento precoce do empresário picoense Júnior Luz. Neste momento de dor e solidariedade cristão, enviamos nossos votos de pesar à família enlutada".

O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBM-CE) informou que deu apoio aos guarda-vidas de Caucaia na ocorrência e que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.

Fátima Pinheiro, prima da vítima, informou que o empresário era casado e pai de dois filhos. O corpo deve chegar a Picos ainda neste domingo, por volta das 23 horas, e o velório vai ocorrer na casa dos pais da vítima.