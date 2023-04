Apenas um município registrou chuva hoje no Ceará; saiba qual

De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o município de Viçosa do Ceará, a 360 km de Fortaleza, na Serra de Ibiapaba, foi a única cidade cearense a registrar chuva neste domingo, 23. Os dados foram coletados no sábado às 7h e são válidos até domingo às 7 horas.

Ainda segundo a Funceme, apenas cinco municípios registraram pequenas chuvas no sábado: Camocim (1 mm), Paracuru (5,1 mm), Pacatuba (17 mm), Itaitinga (2 mm) e Araripe (1,2 mm).

Após um mês de março com precipitações e um início de abril com um volume significativo de chuvas, o Ceará só ultrapassou 5 mm por dia duas vezes desde o dia 11, uma desaceleração expressiva no volume de chuvas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para esta segunda, 24, a Funceme prevê variações no céu, de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões.

Sobre o assunto Chuvas no Ceará: quase 3 mil desabrigados, 25 feridos e quatro mortos; Funceme avisa sobre Sul do Estado

Funceme avisa sobre chuva forte em quatro regiões do Ceará entre sábado e domingo

Funceme emite aviso de possibilidade de chuvas em todo o Ceará até quarta, 15

Tags