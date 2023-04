Casal é morto a tiros no Capuan, em Caucaia

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito foi identificado e a Polícia Civil ainda apura as motivações do duplo homicídio

Um casal foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira, 21, no bairro Capuan, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito foi identificado e a Polícia Civil ainda investiga as motivações do duplo homicídio.

O POVO apurou que o homem morto chamava-se Mardônio e era proprietário de uma loja de assistência de celulares. Ele tinha 37 anos. Já a mulher era conhecida como Moni Monte e tinha 31 anos.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os corpos do casal foram encontrados em uma via pública do bairro. A Delegacia Metropolitana de Caucaia abriu um inquérito para investigar o caso.

Violência em Caucaia

Até a última terça-feira, 18, 55 homicídios haviam sido registrados neste ano em Caucaia, conforme as estatísticas da SSPDS. No mesmo período do ano passado, foram 52 assassinatos registrados.

Tags