Foragido por estupro e tortura é recapturado em Tabuleiro do Norte

As forças de segurança do Estado recapturaram um homem de 30 anos que havia fugido da Unidade Prisional de Fortim (Litoral Leste do Estado) no último dia 30 de março. Wendell Nayano Soares de Lima, mais conhecido como Dinho, foi localizado nessa quinta-feira, 20, em uma residência localizada no bairro Mutirão, em Tabuleiro do Norte (Vale do Jaguaribe).

Wendell é suspeito de estupro, tortura e crime de violência doméstica. O crime sexual ocorreu em 2018, em Russas (também no Vale do Jaguaribe), e resultou em uma pena de sete anos de prisão a Wendell, posteriormente reduzida a seis anos e seis meses.

Conforme ofício da UP de Fortim, a fuga de Wendell foi registrada após policiais penais perceberem, durante ronda na parte externa, que as grades de uma das entradas de ar do almoxarifado estavam serradas.

Prisão de foragido contou com força-tarefa da Polícia

A prisão de Wendell foi efetuada por policiais civis da Delegacia Municipal de São João do Jaguaribe, após trabalho investigativo que contou com apoio também da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

