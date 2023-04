Idoso tem casa invadida e é executado em Caucaia

Um homem identificado como José Cleones Mota Matos, de 79 anos, foi morto a tiros na última quinta-feira, 13, no bairro Parque Potira, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima teve a casa invadida e foi morta dentro da própria residência. O crime aconteceu na rua Acaraú.

Criminosos invadiram a casa utilizando o portão principal. José era proprietário de casas e alugava os imóveis. Ele morava sozinho e não possuía desavenças com os inquilinos.

Uma fonte ligada ao idoso revelou que ele era assediado, frequentemente, por uma pessoa que tinha interesse no terreno de José e que chegou a apresentar documentos falsos com o intuito de tomar posse do terreno. Em razão desse desafeto, essa é uma das linhas de investigação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia Militar esteve no local, além do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Sobre o assunto Mãe e filho são encontrados mortos em casa na Região Metropolitana de Fortaleza

Homem é preso suspeito de tentar matar mulher após pedido de fim de relacionamento

Dupla é presa suspeita de retirar mulher trans de salão de beleza e matá-la em Caucaia

Tags