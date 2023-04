Homem é preso suspeito de tentar matar mulher após pedido de fim de relacionamento

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nessa quarta-feira, 5, pela tentativa de matar a sua companheira, de 47 anos, na cidade de Caucaia. A captura do suspeito foi realizada no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. O crime foi cometido em junho do ano passado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime aconteceu após a vítima ter tentado romper o relacionamento. Após a recusa, o suspeito atingiu a mulher com um objeto perfurocortante.

O detido foi levado a uma unidade policial, onde foi cumprido o mandado de prisão. A Delegacia de Defesa da Mulher de Caucaia foi a responsável por solicitar a prisão do suspeito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A PC-CE afirma que a população pode contribuir com as investigações compartilhando informações por meio do número (85) 3101-7926. Denúncias podem ser feitas através do 181.



Sobre o assunto Dupla é presa suspeita de retirar mulher trans de salão de beleza e matá-la em Caucaia

PM preso suspeito de sequestro e homicídio em Maracanaú foi autuado por armas irregulares

Cão é resgatado após ser levado por correnteza em Caucaia

Tags