Yanny Brena iria implantar Procuradoria da Mulher na Câmara de Juazeiro do Norte

Em março, para lembrar o Dia da Mulher, 8/3, seria o mês da implantação da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, como planejava a presidente da Casa Yanny Brena (PL). A vereadora e médica foi encontrada morta com o namorado nesta sexta-feira, 3, faltando cinco dias para o Dia da Mulher. A principal linha de investigação aponta crime de feminicídio seguido de suicídio. Yanny Brena iria designar três procuradoras-adjuntas a cada dois anos no início da Sessão Legislativa. Observando o princípio de proporcionalidade partidária.



O POVO obteve o documento que informa que a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no Ceará, aprovou a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. O documento aponta que o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, sancionou a lei. A Procuradoria Especial da Mulher tem a finalidade de zelar pela participação das vereadoras nos órgãos e atividades da Câmara Municipal, em colaboração com a mesa diretora.

De acordo com o documento, compete a procuradoria fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo municipal, que visem à promoção da igualdade de gênero, assim como a implementação de campanhas socioeducativas e antidiscriminatórias.

Conforme uma fonte que trabalhava com a vereadora, ela estava nos trâmites legais para o início do funcionamento da procuradoria. "Ela falava muito que queria deixar um espaço destinado a área feminina", relata.

A fonte descreve a médica e presidente da Câmara como uma pessoa que brincava, sorria e conversava. "Ela era muito reservada, não era muito de falar sobre o pessoal, ela estava trabalhando normalmente. Resolvia as coisas, organizava e recebia o pessoal", comenta.

