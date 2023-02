Suspeito de cometer estupro contra amiga de namorada é preso em Caucaia

A captura aconteceu em razão do cumprimento de um mandado de prisão preventiva

Um homem de 37 anos foi preso nesta quinta-feira, 2, suspeito de estuprar uma jovem de 19 anos. A vítima era amiga da namorada do suspeito. A captura aconteceu em razão do cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Investigações apontam que o crime teria acontecido em agosto de 2022, em um imóvel do bairro Nova Metrópole, quando a vítima tinha 18 anos.

O trabalho de investigação foi feito pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caucaia. Conforme apuração, o fato foi noticiado à autoridade policial em setembro de 2022.

Após o registro de um Boletim de Ocorrência, os investigadores iniciaram as diligências e identificaram o suspeito. De acordo com levantamentos policiais, o homem aproveitou a proximidade com a vítima para cometer o delito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mandado judicial foi cumprido em desfavor do suspeito na unidade policial. A Polícia Civil segue investigando o caso no sentido de elucidar os fatos investigados. A Polícia Civil não divulga o nome do suspeito para resguardar a identidade da vítima.



Sobre o assunto Homem é preso em flagrante por agredir e estuprar companheira em Canindé

Com multidão de devotos, "procissão luminosa" encerra Romaria das Candeias

Com chuvas e ventos fortes, Quixadá tem ruas alagadas e queda de energia

OAB Crato promove Jogos de Verão neste fim de semana

Tags