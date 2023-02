Ambulatório da saúde do homem em Caucaia inicia atendimentos mensais

O ambulatório especializado em saúde do homem, que funciona na Clínica de Atendimentos Especializados de Caucaia (CAEC), funciona com a missão de prevenir casos de câncer de próstata. O equipamento de saúde pública realiza consultas com urologistas e exames de toque retal na última sexta-feira de cada mês, das 8h às 12h.

Interessados em buscar atendimento devem procurar a CAEC de segunda a sexta-feira, para realizar o cadastro e exame de sangue, necessários para consultas de prevenção. Com os resultados laboratoriais, pacientes serão atendidos por um médico urologista e, caso necessário, encaminhados para serviços especializados.

No momento, o ambulatório conta com dois médicos urologistas e, segundo a diretora da Atenção Especializada de Caucaia, Débora Lavôr, o local deve atender 40 homens todos os meses.

Ações voltadas à saúde do homem já eram realizadas durante o mês de novembro, que atenta para a prevenção contra o câncer de próstata. O ambulatório permanente, implantado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), busca ampliar o atendimento para os demais meses do ano.

