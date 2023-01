Forças policias cumprem cinco mandados de prisão em Caucaia

Cinco mandados de prisão preventiva foram cumpridos, de forma conjunta, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e Polícia Militar do Ceará (PMCE) nesta segunda-feira, 30, em Caucaia. Os detidos foram flagrados com armas de fogo e encaminhados a uma unidade policial. Um sexto suspeito fugiu.

Forças policiais foram acionadas para que um bloqueio fosse realizado nos arredores de uma casa abandonada, onde os suspeitos estavam localizados. Os detidos são acusados de terem participado de um roubo com restrição de liberdade na cidade. A ordem para a ação veio da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Na localidade, os agentes apreenderam uma caminhonete, além de armas e munições. Celulares e outros acessórios também foram confiscados. Os detidos foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

