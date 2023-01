Passageiro morre preso às ferragens após capotamento de carro de luxo em Caucaia

O capotamento de um carro de luxo deixou uma pessoa morta nessa sexta-feira, 13, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O acidente aconteceu na CE-085, na altura do Distrito de Garrote.

A vítima, identificada como Igor Freire dos Santos, 29, foi retirada das ferragens pelos Bombeiros já sem vida. O homem estava no banco de passageiros acompanhado do condutor, que fugiu do local a pé sem prestar socorro.

O carro, modelo Camaro amarelo, ficou com as rodas viradas para cima no acostamento da rodovia. No momento do acidente havia fluxo intenso no local, mas nenhum outro veículo foi atingido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Populares fotografaram o motorista fugindo da pista enquanto pessoas se mobilizavam para socorrer o passageiro. O condutor, que usava bermuda amarela e segurava uma camisa vermelha, estava com muitos ferimentos pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros informou que a retirada do corpo das ferragens durou cerca de 40 minutos.

A operação, considerada complexa, contou com a participação de quatro agentes. Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participaram da ocorrência e confirmaram a morte do passageiro ainda no local do acidente.

O veículo, avaliado em R$ 255 mil, está registrado em nome de uma revendedora de caros de luxo localizada no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

Sobre o assunto 12º feminicídio em 2023: mulher morta a tiros dentro de casa em Santana do Cariri

Homem é preso em Sobral suspeito de estupro de vulnerável

Profetas preveem bom inverno em 2023, com chuvas mais intensas a partir de março

Chuvas no CE: Fortaleza registra chuvas isoladas; Cariri lidera

Tags