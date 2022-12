Mulher é encontrada morta em região de mangue em Caucaia, no Ceará

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), a identidade da mulher ainda não foi identificada

Uma mulher sem identificação foi encontrada morta em uma região de mangue no bairro Tabapuá, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, nesta sexta-feira, 30. No local onde o corpo foi encontrado, havia uma pequena embarcação e a vítima estava seminua.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a mulher foi morta a tiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate do corpo.

A investigação ficará a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia de Caucaia.

