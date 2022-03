Polícia Rodoviária Federal recupera veículo furtado há quatro dias em Caucaia

Nessa sexta-feira, 25, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou em Caucaia motocicleta do modelo Honda CG 125 que havia sido retida por diversas infrações de trânsito. No sistema, ainda não constava registro de furto.

No entanto, por volta das 9 horas da sexta-feira, 25, uma equipe da PRF verificou que a motocicleta, retida por infrações de trânsito no plantão desde o dia 22 de março, apresentava registro de furto/roubo inserido no sistema somente no dia 24 de março, portanto, após a retenção da PRF.

Após conhecimento, a Polícia Rodoviária Federal entrou em contato com a vítima do furto que, através de imagens, reconheceu os abordados como autores do roubo.



Assim, a motocicleta, que estava retida, foi encaminhada para a Delegacia Metropolitana de Caucaia para responsabilização dos suspeitos do crime e posterior restituição ao legítimo dono.



