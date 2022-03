PRF recupera motocicleta furtada há cinco anos em Fortaleza

Um homem, de 40 anos, foi flagrado lixando a região do chassi do veículo nas margens da rodovia federal

Uma motocicleta que havia sido furtada em 2016 em Fortaleza foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação aconteceu na tarde desta terça-feira, 22, na BR 222, Km 11, próximo ao centro do município de Caucaia, na Região Metropolitana da Capital.

A equipe da polícia visualizou e abordou a motocicleta de modelo Traxx JL 50 Q-9, de cor vermelha e sem placa. No momento da abordagem, o condutor do veículo, um homem de 40 anos, inabilitado para dirigir, foi flagrado lixando a região do chassi do veículo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará apresenta aumento de 400% nas apreensões de drogas em fevereiro

Seguro Defeso para Pescadores: PF deflagra operação contra fraudes no Ceará e mais 11 estados

PRF lança Sinal Desaparecidos para ajudar a localizar pessoas

PRF lança cinco ações de combate a organizações criminosas no Brasil



Durante a fiscalização, constatou-se que o veículo tratava-se de uma motocicleta sem emplacamento e com registro de furto na cidade de Fortaleza que ocorreu no dia 16 de março de 2016.

Foi detectado ainda que a motocicleta estava com parte do chassi suprimido e que a documentação apresentada pelo condutor havia indícios de falsidade. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Metropolitana de Caucaia, para realização dos procedimentos cabíveis.



Tags