PRF lança cinco ações de combate a organizações criminosas no Brasil

Em cerimônia na manhã de hoje (22), em Brasília, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou cinco novas operações, além de anunciar novos sistemas que vão aprimorar o trabalho dos policiais e a implementação de colégios cívicos em todo o Brasil.

Entre as ações anunciadas está a Égide 2022, que combate as organizações criminosas nas rotas que conectam o Rio de Janeiro aos demais Estados do Brasil; a Operação Planalto, com ações de policiamento especializado nos acessos da capital federal; a Nordeste Seguro, com ações especializadas de combate ao crime desde o sertão ao litoral do Nordeste, a Operação Rota Brasil, com ações simultâneas de segurança viária e combate ao crime em todas as unidades da PRF; e a Rotas da Amazônia, de combate aos crimes ambientais e transfronteiriços na região amazônica.

Durante o evento, também foi assinado um termo de implementação de colégios cívicos em parceria com a PRF em todo o Brasil. Foi apresentada a experiência bem sucedida de Palmas, Tocantins, onde o colégio já existe há quatro anos e é um exemplo que será seguido nos outros estados do Brasil.

Ainda foram anunciados diversos sistemas, como o Vida PRF, programa voltado para a saúde mental dos policiais; o Patrulha PRF, de gestão de aeronaves; o CAD Mobile, de controle, recebimento, despacho e atendimento de ocorrências; o SIAGP, que é uma base única de gestão de pessoas; o sistema Frequência, um registro de frequência informatizado, com georreferenciamento dos registros e cadastro de afastamentos; e ainda o BOP Multiagência, de registro de boletins de ocorrências policiais compartilhados com outros órgãos.

O Secretário executivo do Ministro de Justiça e Segurança Pública (MJSP), Brigadeiro Antônio Ramirez Lorenzo, anunciou a entrega oficial das viaturas blindadas para a Polícia Rodoviária Federal. Também foi divulgado o Anuário 2021 da PRF, com os registros de acidentes, fiscalização e criminalidade em todo o Brasil no ano passado.

O diretor-geral da PRF, inspetor Sidinei Vasques, falou sobre a importância dos anúncios de hoje, ressaltando a aquisição de equipamentos de proteção individual, uniformes e das melhores condições de trabalho para os policiais. Foram entregues pelo Brigadeiro Lorenzo 85.317 EPI’s, representando um investimento de R$ 22 milhões. Vasques falou sobre a importância das operações que, como a Égide, avança para todo o Brasil, com novas rotas de combate ao crime organizado, tráfico de drogas e crimes ambientais.

