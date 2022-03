Filha furta picape do pai no RN e veículo é interceptado pela Polícia no CE

Automóvel foi encontrado no mesmo dia do furto. A mulher saiu do RN, levava quatro pessoas e dirigiu por cerca de 105 km com a picape até chegar ao estado do Ceará

Uma mulher furtou a picape do pai na manhã desse sábado, 19, e dirigiu por cerca de 105 quilômetros até ser parada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O furto aconteceu no interior do Rio Grande do Norte e a abordagem aconteceu no munícipio de Icó, no Ceará. Outras quatro pessoas estavam no veículo no momento da apreensão do veículo.

Por volta das 14h20min desse sábado, no quilômetro 383 da BR-116, uma equipe da PRF abordou um veículo Fiat Toro. A picape estava sendo conduzida por uma mulher de 32 anos.

Quando os policiais verificaram a documentação do veículo, constataram que havia uma ocorrência de furto registrada na manhã do mesmo dia. O crime aconteceu no município de Doutor Severiano, no Rio Grande do Norte, e havia sido registrado pelo pai da condutora do automóvel.

A mulher não quis informar o motivo pelo qual havia furtado o automóvel. Ela foi presa em flagrante pelo crime de furto e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Icó.

