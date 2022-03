Caucaia realiza obra de requalificação do bairro Parque Leblon

As obras de requalificação do bairro Parque Leblon, no município de Caucaia, a 15 km da Capital, estão em fase de conclusão. A localidade recebe os serviços de infraestrutura e drenagem. Ao todo, mais de dez ruas passaram por ajustes. Segundo a prefeitura da cidade, as obras estão entre 70% e 85% concluídas.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura do município, ainda estão pendentes os serviços de sinalização viária, iluminação pública, plantio de árvores com canteiros, assentamento de sarjeta conjugada, pavimentação asfáltica e em pedra tosca.

Até o momento, o Parque Leblon já passou pelos processos de levantamento topográfico, pavimentação em pedra tosca, assentamento de canaletas de concreto e de sarjetas conjugadas para drenagem superficial, execução de poços de visita e de bocas de lobo.

Anteriormente, o Parque Leblon também passou pelo processo de reestruturação da iluminação pública. Em 16 ruas, houve a troca das luzes amarelas pela instalação de tecnologia em LED.

