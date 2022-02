Crime ambiental: 35 aves silvestres são resgatadas em Caucaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou o resgate de 35 aves silvestres no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite de quinta-feira, 24. No local, um homem foi detido por crime ambiental e a ocorrência foi encaminhada à Polícia judiciária.



A equipe da PRF estava a postos no quilômetro 406 da BR-020, quando deu ordem de parada ao motorista de um veículo de modelo Fiat Palio, por volta das 23h40min. Durante a fiscalização, os policiais encontraram um registro de que o motorista teria uma passagem recente pela Polícia por transportar aves silvestres. Então, iniciou-se uma vistoria no automóvel, onde foram localizadas uma caixa e uma gaiola com 35 papagaios em estado de maus-tratos.

Detido em flagrante, conforme o art. 29 da Lei de Crimes Ambientais, que prevê como delito matar, perseguir, caçar, apanhar ou vender espécimes da fauna silvestre, o homem foi levado à Polícia Civil em Caucaia para lavratura dos procedimentos cabíveis. Foi emitido um Termo Circunstanciado de Ocorrência, e a Polícia apreendeu o veículo, bem como encaminhou os animais à autoridade ambiental competente.



