Caucaia promove Carnaval Virtual com mais de 20 atrações confirmadas

Durante este período carnavalesco, a Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria de Turismo e Cultura (Setcult), realiza a segunda edição do Carnaval Virtual. A transmissão irá ocorrer pelo YouTube, Instagram e página no Facebook da Prefeitura de Caucaia até esta terça-feira, 1º de março. São mais de 20 atrações, em programação das 17h às 23h, ao longo dos quatro dias de folia. Os artistas que sobem ao palco são todos residentes do município de Caucaia.





A Secretária de Turismo e Cultura, Yrwana Albuquerque, relata que, “por mais um ano não será da forma como todos planejavam, mas a continuidade dos protocolos sanitários que proíbem festas com público não irá afetar nossas comemorações culturais de Carnaval. Em 2021 foi um sucesso e resolvemos repetir o projeto, dando mais uma vez oportunidade aos artistas da nossa terra. Dessa forma, vamos levar alegria e manter viva a cultura dos festejos nos lares dos caucaienses”, finaliza ela.



