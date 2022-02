Cabeça humana é encontrada em campo de futebol de Messejana

É a segunda cabeça humana encontrada em local público no mês de janeiro em Fortaleza e RMF. O primeiro caso foi registrado em Caucaia, no dia 6.

Uma cabeça humana foi encontrada na última segunda-feira, 31, no Conjunto São Miguel, em Messejana, Fortaleza, em um campo de futebol.

A cabeça é de uma vítima do sexo masculino e não possuía identificação. O corpo ainda não foi sido encontrado.

O fato da cabeça ter sido colocada em um campo de futebol chamou atenção dos moradores. A Polícia esteve no local colhendo indícios.

O POVO solicitou informações sobre o caso e a identificação da pessoa à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Esse é o segundo caso de cabeça humana encontrada em área pública no mês de janeiro. No dia 6, uma cabeça foi encontrada na avenida da Integração, no Picuí, em um saco plástico. Posteriormente, a vítima foi identificada.

Casos de decapitação no Ceará

Em setembro de 2021, integrantes de uma facção criminosa decapitaram um rapaz de 23 anos e, uma semana após o crime, eles exibiram um vídeo nas redes sociais em que aparecem expondo a cabeça da vítima e fazendo referência a uma organização criminosa. Os criminosos jogam a cabeça no chão e filmam toda a ação.

Em novembro de 2020, uma cabeça humana foi encontrada boiando na Praia de Iracema, em Fortaleza. O restante do corpo foi achado no mesmo dia na Praia de Iparana, em Caucaia.

Em setembro de 2021 O POVO fez um levantamento de casos de esquartejamentos e decapitações no Ceará com casos noticiados nos últimos cinco anos. A maioria dos casos era relacionado a crimes praticados por facções. Segundo o membro do Conselho Penitenciário, Cláudio Justa, os atos de extrema crueldade são realizados como "assinatura do poder deles", se referindo aos faccionados.



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), foi acionada para atender a uma ocorrência, na tarde dessa segunda-feira (31), no bairro Lagoa Redonda – Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza. Parte de um corpo humano, sem identificação, foi encontrada em um campo de futebol do bairro. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que subsidiarão as investigações. Um procedimento policial foi instaurado pelo DHPP que apura o caso.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.