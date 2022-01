Cinco pessoas suspeitas de integrar facção criminosa são detidas em Caucaia

Cinco pessoas foram detidas e um arsenal foi apreendido em Caucaia nessa quarta-feira, 26. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), os suspeitos integram uma organização criminosa que atua na região com envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e roubos.

Um trabalho investigativo da PC-CE resultou na localização e apreensão de sete armas e uma granada. Das cinco pessoas detidas, três são adultos e dois são adolescentes. Toda ação policial ocorreu em um terreno situado no bairro Padre Júlia Maria, em Caucaia.

Mais detalhes do trabalho policial serão divulgados, nesta quinta-feira, 27, às 11 horas, em coletiva de imprensa na sede da Superintendência da Polícia Civil, no Centro de Fortaleza.

