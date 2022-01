Homem é preso por efetuar tiros em via pública de Sobral

Um homem foi preso na manhã desse domingo, 16, suspeito de efetuar disparos com uma arma de fogo em via pública. A ocorrência foi registrada no bairro Residencial Nova Caiçara, em Sobral, município a 231 km de Fortaleza. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o revólver que estava na posse do suspeito também foi apreendido durante a abordagem.

Após receber informações sobre os disparos, a polícia localizou o indivíduo em atividade suspeita próximo ao local indicado. O homem foi identificado como Averaldo Maciel Braz, de 32 anos. Na abordagem, foi localizado um revólver calibre 38, com uma munição, escondido em uma camisa que estava próxima ao suspeito. Braz tem duas passagens pela Polícia por posse ou porte ilegal de arma de fogo.

O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A arma também foi encaminhada à delegacia, onde permaneceu apreendida.



