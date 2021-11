Jovem de 19 anos é preso suspeito de matar mulher em Caucaia

Um homem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) horas após uma mulher de 22 anos ter sido encontrada morta em uma residência no bairro Parque Itapuã, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Com passagens por receptação, Anderson da Silva de Freitas foi preso em flagrante. Caso foi na noite dessa segunda-feira, 8.



De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), indivíduos teriam entrado na residência e efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima. Equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram acionadas para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo na área.

Em nota, a Polícia informa que, durante as buscas, o suspeito foi abordado quando trafegava em um mototáxi. Anderson foi identificado e levado à Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), onde foi autuado em flagrante por homicídio doloso. Ele também foi autuado por posse de drogas, após ser encontrado com três trouxinhas de maconha.

"Apurações apontam que a motivação do crime estaria relacionada com uma desavença entre a vítima e o suspeito. A PC-CE segue com o trabalho policial para identificar outros partícipes do crime", diz a nota.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) recebe informações que possam contribuir com as investigações pelo número 181, o Disque-Denúncia da pasta. Também é possível enviar informações pelo número (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia, ou para o número (85) 98198-7555, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. A SSPDS informa que o sigilo e o anonimato são garantidos.

